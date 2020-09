Temptation, Valeria si confessa da Ciavy a Basciano: “Ci siamo frequentati” (Di giovedì 3 settembre 2020) Valeria Liberati si è lasciata andare in una lunga intervista parlando del rapporto ritrovato con Ciavy e del tentatore Alessandro Basciano. Tra Valeria e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne era scattata una bella intesa nel villaggio di Temptation Island. I due erano molto vicini e complici, al punto da far cambiare atteggiamento a Ciavy … L'articolo Temptation, Valeria si confessa da Ciavy a Basciano: “Ci siamo frequentati” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

IsaeChia : ‘#TemptationIsland 7’, #ValeriaLiberati svela un inedito retroscena del rapporto con #AlessandroBasciano dopo la fi… - SuperGuidaTV : Intervista esclusiva a Valeria Liberati: “Alessandro Basciano? Non volevo usarlo come chiodo scaccia chiodo”… - IsaeChia : #TemptationIsland 7, #CiavyMaliokapis parla dei sentimenti che nutre per #ValeriaLiberati! E a proposito di un figl… - tempoweb : #TemptationIsland, le accuse di #CecchiPaone: cosa c'è dietro il reality #valeria #ciavy. tv #31agosto… -