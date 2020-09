Temptation Island, Valeria Liberati: "Ciavy? Ha fatto lui il primo passo. È cambiato" (Di giovedì 3 settembre 2020) Il ritorno di fiamma tra Valeria Liberati e Ciavy, due tra i protagonisti della settima edizione di Temptation Island, andata in onda nel luglio scorso su Canale 5, È notizia nota già da tempo. Nonostante l'accesissimo falò di confronto anticipato che aveva messo fine alla loro relazione, Valeria e Ciavy sono riusciti ad appianare le loro divergenze e a dare una seconda chance alla loro lunga relazione.Intervistata da Super Guida Tv, Valeria Liberati ha dichiarato che È stato Ciavy a fare il primo passo e a riconoscere i propri errori, chiamandola subito una volta terminata l'esperienza di Temptation ... Leggi su blogo

DarioL46 : Promo temptation island per mercoledì 9 settembre Attualmente nessun cambio di programmazione In attesa di aggiornamenti #TemptationIsland - flawyles : “Davide è troppo geloso e quindi lo porto a Temptation Island” ....... ottima mossa in effetti - katiadiluna16 : Non è neanche inizia è già sento odore di trash ?? #TemptationIsland #TemptationIsland2020 #3settembre2020… - toysblogit : Temptation Island, Valeria Liberati: 'Ciavy? Ha fatto lui il primo passo. È cambiato' - Addicted_ToZayn : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… -