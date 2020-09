Temptation Island, slitta la prima puntata? Clamoroso retroscena (il Covid non c’entra) (Di giovedì 3 settembre 2020) Colpo di scena a Temptation Island 8, condotto da Alessia Marcuzzi! Mentre tutto sembrava ormai destinato a procedere per il meglio, arriva una battuta di arresto annunciata oggi in anteprima dal blog DavideMaggio.it. A quanto pare l’esordio della nuova edizione che arriva a distanza di poche settimane dalla fine della precedente condotta da Filippo Bisciglia... L'articolo Temptation Island, slitta la prima puntata? Clamoroso retroscena (il Covid non c’entra) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

fanpage : Uno sviluppo clamoroso e così salta la prima puntata - zazoomblog : ‘Temptation Island 8’ slitta l’inizio del reality: il clamoroso motivo! - #‘Temptation #Island #slitta #l’inizio - RobyyGiudici : Radio Deejay - Blackskorpion4 : RT @peraltro: Non si contano i dirigenti, i padri nobili, le giovani promesse e persino gli ex segretari che alla prima sconfitta congressu… - sissibf_18 : RT @trash_italiano: Slitta Temptation Island, ma questa volta la causa non è il Covid: ecco cosa è successo -