Temptation Island Nip, slitterebbe al 16 settembre a causa di un tradimento (Di giovedì 3 settembre 2020) La prima puntata di Temptation Island Nip, fissata per il 9 settembre, slitterebbe al 16: una coppia sarebbe già saltata a causa di un tradimento Il primo appuntamento di Temptation Island Nip non andrà più in onda il 9 settembre. Stando ad un’indiscrezione di Davide Maggio, lo slittamento non sarebbe dovuto all’emergenza Covid-19, ma ad una scoperta fatta da una concorrente che avrebbe chiesto il falò di confronto al suo fidanzato, perché sospettosa di essere stata tradita. La donna inoltre avrebbe obbligato gli autori a rivedere il montaggio della prima puntata. Una situazione che avrebbe comportato delle conseguenze nella fase di montaggio, facendo spostare la data d’inizio ... Leggi su nonsolo.tv

ClarabellaBest : RT @bubinoblog: Temptation Island non parte più mercoledì 9 ma non c'entra l'arrivo di Montalbano (ora verrà tolto?) ma dinamiche della reg… - xjsekhmet : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… - VanityFairIt : Il programma condotto da Alessia Marcuzzi torna il 9 settembre su Canale 5 - smjlesliam : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… - cgxx178 : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… -