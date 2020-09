‘Temptation Island’, Francesco Chiofalo parla della crisi con Antonella Fiordelisi e rivela: “Ecco perché i suoi genitori non mi accettano!” (Video) (Di giovedì 3 settembre 2020) Qualche giorno fa era stata Antonella Fiordelisi – attraverso delle Instagram Stories – a rivelare che tra lei e il fidanzato Francesco Chiofalo c’era aria di crisi per via del fatto che i genitori della schermitrice non vedevano di buon occhio la relazione tra i due. I due si sono innamorai poco dopo la partecipazione a Temptation Island di Chiofalo insieme all’ormai ex fidanzata Selvaggia Roma e dopo vari tira e molla a causa di un tradimento di Francesco e dopo aver attraversato un periodo buio per i problemi di salute che ha dovuto affrontare Lenticchio, le cose finalmente stavano andando per il verso giusto e due stavano vivendo la loro storia d’amore felicemente, fino a quando ... Leggi su isaechia

