Tariffe e bollette, quanto hanno risparmiato gli italiani durante il lockdown (Di giovedì 3 settembre 2020) Tra marzo e giugno una famiglia su due ha risparmiato sulle spese correnti, a partire da Rc auto, telefonia mobile, luce, gas e carte di credito. È quanto emerge dall’indagine di Facile.it sulle spese domestiche durante il lockdown. Secondo l’indagine, il risparmio medio ottenuto dalle famiglie che hanno rimesso mano alle principale spese domestiche è stato di 480 euro e ha coinvolto quasi metà dei 21 milioni di nuclei familiari (il 48,2% per l’esattezza). Maggiori risparmi in Rc auto e telefonia mobile Ad essere stati ridotti con maggior frequenza sono i costi sostenuti per l’Rc auto e la bolletta della telefonia mobile; il 10,2%, pari a 4.500.000 famiglie, ha dichiarato di aver ridotto la bolletta elettrica, mentre il 9,2% dei rispondenti quella del gas. A ... Leggi su quifinanza

