TAP Air, da ottobre ripristinati tutti i voli Italia-Brasile (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Dal mese di ottobre riprenderanno tutti i collegamenti Italia-Brasile operati da Tap Air Portugal. Già da ora, si legge in una nota, sono attive 7 destinazioni su 10 nel Paese, per arrivare al totale ripristino da ottobre, a cui si accompagna il progressivo incremento delle frequenze settimanali. I passeggeri Italiani – si legge nella nota – provenienti da Roma, Milano, Venezia e Firenze potranno raggiungere comodamente, attraverso l’hub di Lisbona, le città brasiliane di Rio de Janeiro, San Paolo, Salvador da Bahia, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasilia, Maceio, Natal, Fortaleza e Recife. Da oggi 3 settembre riprenderanno, inoltre, i collegamenti tra Lisbona e Firenze – il quarto scalo Italiano a essere ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Dal mese di ottobre riprenderanno tutti i collegamenti Italia-Brasile operati da Tap Air Portugal. Già da ora, si legge in una nota, sono attive 7 destinazioni su 10 nel Paese, per arriv ...

