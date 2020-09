Svimez: nel 2021 ripresa lenta al Sud, salirà il divario con il Nord (Di giovedì 3 settembre 2020) È l?Italia dei crescenti divari territoriali, anche all?interno delle tre storiche macroaree (Nord, Centro e Sud), quella che si consoliderà nel 2021. Che volgerà al... Leggi su ilmattino

Fusillide : RT @HuffPostItalia: Nel post Covid il Sud soffrirà di più, ripresa lenta e divari in aumento. Il rapporto Svimez - GanimedAntonio : RT @HuffPostItalia: Nel post Covid il Sud soffrirà di più, ripresa lenta e divari in aumento. Il rapporto Svimez - DavidBlack1980 : RT @HuffPostItalia: Nel post Covid il Sud soffrirà di più, ripresa lenta e divari in aumento. Il rapporto Svimez - HuffPostItalia : Nel post Covid il Sud soffrirà di più, ripresa lenta e divari in aumento. Il rapporto Svimez - CarterNicK50 : RT @NICOLACATAR: L'analisi di @svimez : «Nel post Covid senza un piano il Sud soffrirà di più» Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna reagisco… -