Svezia, tre minori allontanati dai genitori: li hanno segregati per 4 mesi per paura del Coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, in Svezia 3 minori allontanati da genitori: segregati per 4 mesi Per paura che contraessero il Coronavirus, sono stati segregati per 4 mesi in casa: in Svezia, tre minori sono stati allontanati dai genitori su decisione del tribunale di Jonkoping, città situata nel sud del Paese. La famiglia in questione, si apprende, è di origine straniera e non parla molto bene lo svedese. Durante tutta l’emergenza Covid-19, i due genitori hanno preferito non seguire le notizie locali (la Svezia, ricordiamo, è il Paese che ha suscitato polemiche in tutto il ... Leggi su tpi

