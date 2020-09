Suning non paga, e la Premier annulla un contratto con la tv cinese da 630 milioni (Di giovedì 3 settembre 2020) La Premier League ha annullato il contratto che assegnava i diritti tv del campionato in ​​Cina alla PPTV di Suning, la holding proprietaria tra l’altro anche dell’Inter, con due anni di anticipo, creando un buco finanziario enorme alle sue stesse finanze: 630 milioni di euro. La conclusione unilaterale dell’accordo con l’emittente digitale (una divisione del conglomerato cinese Suning Holdings) – scrive il Guardian – è dovuta al mancato pagamento di una rata da 160 milioni di sterline, quella di marzo. PP Sports aveva sottoscritto nel novembre 2016 con il campionato inglese un accordo da 564 milioni di sterline (630 milioni di euro circa) per i ... Leggi su ilnapolista

