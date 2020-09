Sulla “nuova foiba” scoperta in Slovenia: i neofascisti, vecchi e nuovi, sono sempre fedeli alla guerra di aggressione (Di giovedì 3 settembre 2020) Riguardo la scoperta ( di alcuni giorni addietro) di una nuova foiba in Slovenia, nell'area territoriale di Kočevski Rog, un altopiano carsico montuoso vicino la località di Kocevie a metà strada tra Zagabria e Lubiana, distante 168 Km da Trieste – dalle fonti slovene si apprende che tra i 250 resti di corpi umani molti, circa un centinaio, appartengono a ragazzi tra i 15 e i 17 anni -, basta cercare su “google” per avere chiaro in maniera ampia lo “stato dell'arte” del pensiero fascistoide (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

AlbertoBagnai : Quindi in caso di vittoria del sì se volete andare a votare dovrete aspettare che i quattro partiti di maggioranza… - SkySport : RIPARTE LA SERIE A TIM Segui con Sky Sport 24 i commenti al calendario della Serie A 2020/21 ? Dalle 12.00 i commen… - Corriere : «Scrisse un dossier sull’esercito». Nuova pista sulla morte di Paciolla - Blu09765054 : RT @lisadagliocchib: Un nuovo libro, un nuovo giorno, un’altra nuova città, più estati, più fiori, quel perpetuo mare ed io, adesso, sulla… - _854569266004 : RT @francofontana43: Al “suicidio” non crede più nessuno. Nuova pista sulla morte di Mario Paciolla. Le rivelazioni su l’Expectador, il quo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla “nuova «Così è rinata Parmalat, in Italia più ricavi di Barilla e Ferrero» Corriere della Sera