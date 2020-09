"Subito le prime dosi". Coronavirus, clamoroso annuncio dell'Europa: c'è il vaccino, per ogni Paese 300 milioni di fiale (Di giovedì 3 settembre 2020) Il vaccino contro il Coronavirus potrebbe arrivare anche in Italia entro novembre. La notizia clamorosa arriva dalla Commissione europea che accelera sul vaccino anti Covid-19. I membri della Ue dovrebbero dunque riceverlo entro novembre. L'indiscreto dall'agenzia Ansa e rimbalzato sui siti spiega che la prima disponibilità del vaccino noto come Oxford sarà appunto prima dell'arrivo dell'inverno. La Commissione europea ha firmato un contratto che consente ai Paesi membri dell'Unione europea di acquistare 300 milioni di dosi con l'opzione di altre 100. "Stiamo investendo molto sul vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l'Italia, ... Leggi su liberoquotidiano

vogue_italia : In attesa che inizi il Festival, edizione 2020, una lista di 10 film da guardare subito, a partire da Suspiria di G… - Armadillina : @Since_in_1981 Ma ti potrei raccontare qnd a 16 anni salivo al II° Policlinico di Napoli x farmi medicare il bracci… - Bizzaalex : RT @AndreeCucc: Twittano che vogliono scopare con chi capita, pompe ecc, con foto nude, tette e culo in evidenza, posizioni sexy/maliziose.… - AndreeCucc : RT @AndreeCucc: Twittano che vogliono scopare con chi capita, pompe ecc, con foto nude, tette e culo in evidenza, posizioni sexy/maliziose.… - GiovanniPianta : @Teo__Visma @SimoneCristao Ma devi farlo praticamente subito, altrimenti rischi di arrivare a giocare le prime part… -

Ultime Notizie dalla rete : Subito prime Roma e Napoli nelle prime giornate per la Juventus: Pirlo subito alla prova Goal.com Influencer bergamaschi da conoscere (con le donne più social degli uomini)

I social rispondono a delle regole tutte loro. Lo hanno compreso perfettamente i molti professionisti che con questo strumento ci lavorano. Da Chiara Ferragni in poi, i volti noti di Instagram e Co. s ...

Como, idea sul campo misto:

La firma della concessione è slittata di qualche giorno (?!?!) rispetto ai programmi, ma ci siamo. La società, a sorpresa, potrebbe prendere in analisi la possibilità di realizzarlo in settembre. La s ...

I social rispondono a delle regole tutte loro. Lo hanno compreso perfettamente i molti professionisti che con questo strumento ci lavorano. Da Chiara Ferragni in poi, i volti noti di Instagram e Co. s ...La firma della concessione è slittata di qualche giorno (?!?!) rispetto ai programmi, ma ci siamo. La società, a sorpresa, potrebbe prendere in analisi la possibilità di realizzarlo in settembre. La s ...