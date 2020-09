Suarez si avvicina alla Juve: l’attaccante ha parlato con Chiellini (Di giovedì 3 settembre 2020) Luis Suarez si avvicina alla Juventus: l’attaccante uruguaiano avrebbe sentito telefonicamente Giorgio Chiellini La Gazzetta dello Sport parla di grande ottimismo nella trattativa che potrebbe portare Luis Suarez alla Juve. Del resto, l’attrazione è reciproca e ha portato a un accordo economico e tecnico tra uruguaiano e Signora: la Juve ha identificato in Suarez l’attaccante “totale” che le serve e ha messo da parte il fascicolo Dzeko. Secondo la Rosea lo stesso Pistolero avrebbe preso il telefono per collegarsi con un vecchio nemico: sei anni fa affondò i canini sulla spalla di Giorgio Chiellini, adesso si sarebbe limitato a chiamare per ... Leggi su calcionews24

