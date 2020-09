Suarez e il raccattapalle, una foto che fa sognare i tifosi della Juve (Di giovedì 3 settembre 2020) La Juve è sempre più vicina a Luis Suarez. C’è l’accordo tra i bianconeri e l’attaccante e nelle ultime ore spunta una foto d’epoca che fa sognare i tifosi della Vecchia Signora. Lo scatto immortala l’uruguayano e un giovanissimo raccattapalle, che non è sconosciuto alla Juve, anzi. Si tratta infatti di Matthijs de Ligt, con dieci anni in meno. Insieme in una foto, ora potrebbero ritrovarsi sul campo. In basso l’immagine. foto Instagram Suarez e la Juve sempre più vicini: accordo col calciatore, si studia la formula con il Barcellona 3 settembre 1989: il tragico incidente di Gaetano Scirea, uomo elegante e ... Leggi su calcioweb.eu

