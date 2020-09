Su Rai 3 “Il nostro Paese” di Matteo Parisini: il racconto di otto giovani donne e il sogno irraggiungibile della cittadinanza italiana (Di giovedì 3 settembre 2020) Ricordati che c’è di peggio fuori. Neanche gli italiani con gli italiani vanno d’accordo.” È la risposta ironica e lucidissima di Rabia, 22 anni, nata in Pakistan e arrivata in Italia all’età di due mesi, al racconto dei quotidiani episodi di razzismo subiti al liceo dalla sua amica. Raia vive e studia a Cremona. Dopo oltre vent’anni, non ha ancora la cittadinanza italiana. Rabia è una delle otto protagoniste de Il nostro Paese, il film di Matteo Parisini prodotto da Ladoc che verrà trasmesso in prima visione per la tv domani in seconda serata su Doc3 Rai3. Il film racconta le vite e le aspirazioni di otto ragazze, testimoni esemplari di quel milione circa di ... Leggi su domanipress

NekOfficial : Qui in Arena è tutto pronto per i @SMAufficiale! Vi aspetto questa sera su @RaiUno, subito dopo il TG1, con 'Aspet… - tuttosport : #Nazionale, novità #Marchisio per il ritorno su Rai 1 - RaiSport : ?? In #Spagna sicuri, #Suarez a un passo dalla #Juventus Ci sarebbe un accordo fra le parti, ora deve rescindere co… - turismo_RE : Sono terminati i lavori all' RCF Arena di Reggio Emilia! Per inaugurare lo spazio, #LucianoLigabue presenterà, in e… - GreenItalia1 : ??Per chi lunedì 31 agosto non avesse potuto ascoltare la trasmissione l’#Elogiodellerrore nella quale è stata ospit… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai “Il Scuola: De Micheli, 'unico paese al mondo che fornirà 11 mln di mascherine ogni giorno' Affaritaliani.it