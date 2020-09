Studio del Cnr: “La Quercetina ferma il Covid”. Dalle mele al vino, ecco dove trovarla in natura (Di giovedì 3 settembre 2020) Vuoi vedere che i nostri avi già sapevano tutto su come affrontare il coronavirus? Uno Studio del Cnr rivela che la Quercetina (contenuta in alimenti considerati ammazza-raffreddore) sarebbe un’arma efficace contro il coronavirus. Lo Studio internazionale al quale ha partecipato il Cn, indica infatti che la Quercetina – un composto di origine naturale – funziona da inibitore specifico del coronavirus Sars-CoV-2. Uva rossa, mele, capperi, propoli e altri alimenti Ma dove si trova la Quercetina in natura? In alimenti naturali. Gli stessi che consigliavano gli anziani di una volta per combattere il raffreddore. Tra questi c’è il vino rosso, la propoli, le ... Leggi su secoloditalia

luigidimaio : Dopo decine e decine di costituzionalisti che si sono spesi a sostegno del #tagliodeiparlamentari, anche uno studio… - LegaSalvini : #MORELLI: ++ FACCIAMO GIRARE ++ DITTATORI CRIMINALI!!! Tra i documenti desecretati spunta un nuovo studio, l'ennesi… - matteosalvinimi : Il piano del Cts non prevede mascherine in classe, ma il commissario Arcuri ha già garantito 11 milioni di mascheri… - manfredi_min : Abbiamo aumentato del 70% le borse di studio per gli studenti di medicina. #TestMedicina @Radio24_news - hellas_army : @ketta1_bruce Lo psichiatra ha lo studio li in Piazza del Popolo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Studio del Coronavirus nel Regno Unito, lo studio del governo: “La nuova ondata potrebbe causare 85 mila morti” La Stampa Barcellona, 'o clausola o nada': Bartomeu mette Messi all'angolo. Il padre: "Studiamo per poter restare"

BARCELLONA - Cronaca di un disaccordo annunciato. La prima riunione tra il Barcellona e il clan Messi si è chiusa con un nulla di fatto che, sebbene fosse stato messo in preventivo da entrambe le part ...

Woody Allen: online il poster del nuovo film Rifkin’s Festival

Cari cinefili, ogni anno attendete trepidanti l’uscita del nuovo film di Woody Allen? Non temete, perché l’attesa è quasi terminata! Quest’anno è la volta del 49° film del regista, intitolato Rifkin’s ...

BARCELLONA - Cronaca di un disaccordo annunciato. La prima riunione tra il Barcellona e il clan Messi si è chiusa con un nulla di fatto che, sebbene fosse stato messo in preventivo da entrambe le part ...Cari cinefili, ogni anno attendete trepidanti l’uscita del nuovo film di Woody Allen? Non temete, perché l’attesa è quasi terminata! Quest’anno è la volta del 49° film del regista, intitolato Rifkin’s ...