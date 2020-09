«Sto pensando di finirla qui»: il nuovo film di Charlie Kaufman vi stordirà, tra sogno e incubo (Di giovedì 3 settembre 2020) La razza umana è stupida e scalognata. Non potrebbe essere altrimenti, visto che è l’unica a essere consapevole della propria mortalità e l’unica che, pur di non affrontare quel pensiero così angosciante e ineluttabile, ha preferito inventarsi la speranza, illudendosi che tutto, prima o poi, volgerà per il meglio. È questa la premessa dalla quale lo sceneggiatore premio Oscar Charlie Kaufman parte per presentarci Sto pensando di finirla qui, il suo terzo film da regista che arriva su Netflix il 4 settembre e che è probabilmente uno dei titoli migliori di questo 2020 che ha sofferto della chiusura delle sale e delle distanze da mantenere. Sto pensando di finirla qui, che è tratto dall’omonimo romanzo di Ian Reid, pubblicato in Italia da Rizzoli, è un film complesso, esasperante e disturbante: dai titoli di testa ai titoli di coda, scritti in un carattere così microscopico da portare allo sforzo anche lo spettatore con la vista più acuta che ci sia, il pubblico è chiamato non tanto a seguire, quanto a interpretare quello che succede, a chiedersi dove Kaufman lo stia conducendo, se nel sogno o nell’incubo, nella metafisica o nell’immaginazione più sfrenata. https://www.youtube.com/watch?v=8ty9FEEabhc Leggi su vanityfair

