Stipendi non pagati, bufera sull’organizzazione Nora-Rengo. Kizoku si dimette (ma respinge le accuse) (Di giovedì 3 settembre 2020) L’utente Twitter @takigare3 sostiene che Maavie non è stato pagato durante il suo periodo nell’organizzazione Nora-Rengo e che non ha mai ricevuto le entrate del Programma Pilota. La parte spettante a Maavie sarebbe andata al suo sostituto nella squadra, SouLBoi. E’ solo l’ultima della serie di accuse che hanno portato il proprietario, manager ed ex allenatore di Nora-Rengo e volto internazionale della scena giapponese R6, Yasuhiro “Kizoku” Nishi, a dimettersi dalla sua organizzazione esports, dopo una lunga lista di accuse che riguardavano la sua persona e la cattiva gestione dell’azienda. L’introduzione della regione Asia-Pacifico nel circuito della Pro League nella stagione 6 ha fatto molto ... Leggi su esports247

