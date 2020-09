Stefano De Martino e Belen Rodriguez: svelato il vero motivo della rottura? (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo nuove indiscrezioni sarebbe stato Stefano De Martino a lasciare Belen Rodriguez dando il via al gossip che ha tenuto banco quest'estate. Perchè Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati? Il settimanale Chi non ha dubbi: il vero motivo della rottura sarebbe legato a differenze caratteriali. E il primo a dire la parola fine sarebbe stato proprio il ballerino partenopeo. Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati da qualche mese ma la loro storia continua ad appassionare gli amanti del gossip, per questo il settimanale Chi ha voluto ricostruire la cronologia degli eventi stabilendo che ... Leggi su movieplayer

