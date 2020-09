'Star Wars', John Boyega contro la Disney: 'Messo da parte per il mio colore della pelle' (Di giovedì 3 settembre 2020) L'esperienza nell'universo di 'Star Wars' non è stato affatto positiva per John Boyega. Intervistato dall'edizione britannica di 'Gq' l'attore ha infatti accusato senza giri di parole Disney per il ... Leggi su tgcom24.mediaset

UniMoviesBlog : #StarWars: #JohnBoyega contro la Disney e i fan sfegatati della trilogia. - badtasteit : #StarWars: ecco un primo sguardo al set #LEGO della Cantina di Mos Eisley - GamingToday4 : The Sims 4: Star Wars Viaggio a Batuu è la nuova espansione a tema guerre stellari - iCrewPlay : ?? The Sims 4: Star Wars Viaggio a Batuu è la nuova espansione a tema guerre stellari - M1LKANDT3A : Visto il secondo film della trilogia principale di star wars: decisamente e dico DECISAMENTE meglio del primo -