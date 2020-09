Stadio Franchi restyling: ordine ingegneri chiede tramvia e parcheggi (Di giovedì 3 settembre 2020) Più parcheggi, la tramvia e la garanzia di accessibilità e vivibilità per i residenti. Sono le condizioni necessarie collegate al possibile restyling dello Stadio Franchi secondo il presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Firenze, Giancarlo Fianchisti Leggi su firenzepost

DarioNardella : Bene l’approvazione nel #dlsemplificazione di due emendamenti molto importanti: avanti con il nuovo stadio Franchi… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri si sono allenati allo Stadio Franchi di #Firenze ??? Venerdì 4? settembre l'impianto fi… - FirenzePost : Stadio Franchi restyling: ordine ingegneri chiede tramvia e parcheggi - DaffraMarco : RT @roma7maggio: 'se passa il principio che la maggioranza può togliere i vincoli alla tipologia di monumenti che più le interessa, inizier… - WhisperCar : RT @roma7maggio: 'se passa il principio che la maggioranza può togliere i vincoli alla tipologia di monumenti che più le interessa, inizier… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Franchi

FIRENZE – Più parcheggi, la tramvia e la garanzia di accessibilità e vivibilità per i residenti. Sono le condizioni necessarie collegate al possibile restyling dello stadio Franchi secondo il presiden ...TORINO. Quella che venerdì 4 settembre tornerà in campo, a Firenze, diretta su Rai Uno dalle 20.35, dopo la lunghissima sosta forzata, sarà una Nazionale all'insegna delle novità, sia in campo, con la ...