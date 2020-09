“Spring attitude waves” 2020 a Roma il 19 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) A Roma il 19 settembre al teatro india ci sarà lo “Spring attitude waves 2020”, un’ottima iniziativa ricca di spettacolo. Non poteva essere un 2020 senza lo Spring attitude Festival. Questo Festival Internazionale di Musica Elettronica e Cultura Contemporanea si svolge a Roma da sempre. Ed è per questo che le sue onde sonore torneranno a vibrare nell’aria il 19 settembre al Teatro India di Roma con due stage, uno outdoor ed uno indoor, ed una line-up di altissimo livello. In questi mesi Spring attitude Festival ha preferito rimanere in silenzio. L’incertezza dovuta allo stato d’emergenza hanno spinto gli organizzatori a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

