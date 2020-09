Sport: “Vidal già oggi potrebbe risolvere il contratto con il Barcellona” (Di giovedì 3 settembre 2020) Vidal–Barcellona siamo ai titoli di coda. E’ quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, dopo la partenza di Rakitic in direzione Siviglia, sarà il cileno ex Bayern il prossimo giocatore a lasciare i blaugrana. Già oggi infatti potrebbe arrivare la risoluzione del contratto tra il club e Vidal che così sarebbe pronto a far ritorno in Italia. Una cessione a zero dunque per il Barcellona che, svincolando il centrocampista in scadenza nel 2021, si libererebbe di un ingaggio pesante. Foto: Twitter Barcellona. L'articolo Sport: “Vidal già oggi potrebbe risolvere il contratto con il Barcellona” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

