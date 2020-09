Sport, in Lombardia ok a 25% pubblico per Gran Premio di Monza e Supercoppa di basket (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 settembre 2020 - La Regione Lombardia , nel rispetto delle misure anti-covid e con un massimo del 25% della capienza , ha deciso di consentire "la presenza del pubblico durante il Gran ... Leggi su ilgiorno

Il presidente della Regione Lombardia ha firmato un'ordinanza, valida fino al 15 settembre 2020, che "consente la presenza del pubblico nelle partite di basket della 'Supercoppa Italiana 2020' che si ...

I tifosi della Germani Pallacanestro Brescia possono tornare al PalaLeonessa. È infatti arrivata l'ordinanza di Regione Lombardia che consente l'ingresso del pubblico nei palazzetti lombardi in cui si ...

