Sport annuncia: “Oggi risoluzione tra il Barcellona e Vidal”, il centrocampista sempre più vicino all’Inter (Di giovedì 3 settembre 2020) Arturo Vidal è sempre più vicino alla risoluzione del contratto con il Barcellona. L’edizione odierna del quotidiano spagnolo ‘Sport’ afferma che già oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del divorzio. Il contratto del cileno scadrà nel 2021 e i blaugrana, più che fare cassa, puntano a liberarsi di un pesante ingaggio. Una volta firmata la risoluzione – conclude Sport – Vidal avrà il via libera per firmare con l’Inter, con cui ha già un principio di accordo da giorni. Inter, arriva la terza maglia: ispirata alla Coppa UEFA ’98 di Ronaldo FOTO Calciomercato, le notizie di oggi – La nuova Inter, il futuro di Higuain, il padre di Messi allo scoperto ... Leggi su calcioweb.eu

