Speranza: “Stiamo investendo sul vaccino”. Ue: “Prime dosi a novembre” (Di giovedì 3 settembre 2020) Le dichiarazioni del ministro Speranza sul vaccino: “Stiamo investendo molto. Abbiamo costruito l’alleanza”. ROMA – Il ministro Speranza a margine delle celebrazioni in memoria del Beato Gerardo Sasso è ritornato sul vaccino: “Stiamo investendo molto – le parole del titolare della Salute riportate dall’Ansa – perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l’Italia, l’Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando. Abbiamo costruito un’alleanza, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini. Siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, possa portare dei ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : #Speranza: 'Stiamo investendo molto sul vaccino' #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120.… - pdnetwork : 'Con il ministro Speranza stiamo chiudendo un accordo di collaborazione perché ci sia una reciprocità con tutti i P… - augusto_amato : Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati - Cronaca - ANSA - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120. #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “Stiamo