Speranza: 'Prime dosi di vaccino entro la fine dell'anno. Scuola priorità assoluta' (Di giovedì 3 settembre 2020) Così il ministro della Salute in Parlamento, assicurando che in Italia la situazione dell'epidemia è sotto controllo anche se i numeri sono in crescita e il quadro europeo in sensibile deterioramento Leggi su tg.la7

sole24ore : Coronavirus, Speranza: «Prime dosi del vaccino Ue-Astrazeneca entro fine anno. Priorità è riaprire le scuole»… - Corriere : Speranza: «Le prime dosi del vaccino disponibili entro la fine del 2020» - Corriere : Speranza: «Le prime dosi del vaccino in arrivo entro l’anno» - KenSharo : New post (Coronavirus, Speranza: «Prime dosi del vaccino Ue-Astrazeneca entro fine anno. Priorità è riaprire le scu… - liveunict : #Coronavirus, Speranza: “Prime dosi del vaccino entro fine anno” -