Spazio, Razio (Avio): “Dopo il successo di Vega pensiamo già al prossimo volo a Novembre” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Il successo del ritorno al volo di Vega è il risultato del duro lavoro di tutto il personale di Avio che continua a dimostrare grande professionalità, competenza e resilienza’‘. Così Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato il successo del lancio della scorsa notte. Ranzo ricorda come “l’eccellente performance dell’adattatore SSMS, che ha permesso – prima volta per l’Europa – di portare 53 satelliti in orbita in un singolo volo, aumenta la capacità di Vega di rispondere, in un mercato in continua crescita, alle richieste sempre più esigenti dei clienti”. “Grazie alla ripresa delle attività operative alla base spaziale, ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Razio Spazio, Razio (Avio): “Dopo il successo di Vega pensiamo già al prossimo volo a Novembre” Meteo Web La serie A ha il suo calendario, e ora rivuole anche i suoi tifosi

Aveva già la sua data d'inizio - il fine settimana del 19 e 20 settembre; ora ha anche il suo calendario; ma adesso la serie A sogna di riavere il suo pubblico sugli spalti dei propri stadi. È Andrea ...

Il 17 settembre arriva al cinema il film de Lo Stato Sociale

Uno spazio unico, che da tempo immemore ha funzione di cuore di ogni comunità. Il concerto in Piazza Maggiore de Lo Stato Sociale, la band che ha portato l’indie italiano sul palco del Festival ...

Aveva già la sua data d'inizio - il fine settimana del 19 e 20 settembre; ora ha anche il suo calendario; ma adesso la serie A sogna di riavere il suo pubblico sugli spalti dei propri stadi. È Andrea ...Uno spazio unico, che da tempo immemore ha funzione di cuore di ogni comunità. Il concerto in Piazza Maggiore de Lo Stato Sociale, la band che ha portato l’indie italiano sul palco del Festival ...