“Sono uscito dalla mia stanza e ho visto Pedro, ero sotto shock”: il racconto dell’attaccante della Roma (Di giovedì 3 settembre 2020) dalla League Two (quarta serie inglese) alla Serie A. E’ la storia di Mbunya Alemanji, attaccante camerunese ma di passaporto tedesco della Roma. Promessa del vivaio dei Cambridge United, è stato segnalato ai giallorossi dalla SEG, l’agenzia che ha lavorato per portare a Roma Strootman: “È un trasferimento molto importante, ma devo cercare di dimostrare perchè sono qui. I miei amici mi dicono di continuo ‘ma ti rendi conto che sei alla Roma?’. Io da parte mia cerco di mantenere la calma” . Sorpresa durante la sosta forzata: “Era durante il lockdown, il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto ‘la Roma è interessata a te’. Una squadra talmente importante che non ho dovuto neanche ... Leggi su calcioweb.eu

ManuelTucci2 : @GuidoAnzuoni Il buon senso c'entra poco... Il giorno prima il Sor Conte aveva permesso la riapertura delle libreri… - el_marrano : @Reverendo_80 L’ultima e unica volta che ho fatto seratona di mercoledì sono uscito con una e sono rientrato a casa… - matteoc1951 : RT @Caffe_Graziella: @matteoc1951 sì ogni tanto qualcuno dimentica o fa finta di dimenticare che il 4/3/ 2018 il @Mov5Stelle è uscito dalle… - stecomizzoli : È uscito il nuovo episodio del podcast Radio Negoziante Pro! ?? Per ascoltarlo clicca qui ?? - DemoSinergia : BUON GIORNO Oggi mi sono fatto una domanda ... ... ne è uscito un interrogatorio! Domani mi dò una risposta ... .… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono uscito Elezioni in Bielorussa, Svetlana in Lituania per sfuggire alla repressione Corriere della Sera