Sondaggi regionali 2020, M5s sull’orlo del precipizio: «I pentastellati sono finiti» (Di giovedì 3 settembre 2020) Sondaggi regionali 2020. Il Movimento 5 Stelle in affanno, nel caos più totale. Alle imminenti votazioni del 20 e 21 settembre 2020 il partito rischia una debacle clamorosa. A mancare alla creatura di Beppe Grillo, irriconoscibile per alcuni elettori rispetto agli albori, i consensi di un tempo. Ad aver indebolito particolarmente il Movimento non solo la delusione per alcune misure, come il reddito di cittadinanza, ma anche le lotte intestine e i continui quanti inaspettati addii. Nei giorni scorsi, infatti, altri due hanno salutato il M5s: si tratta di Paolo Lattanzio e Piera Aiello. leggi —> regionali Liguria, secondo i Sondaggi Toti stravince su Sansa Sondaggi regionali 2020 M5s sull’orlo ... Leggi su urbanpost

borghi_claudio : Stupiti dai sondaggi? Vale la pena ricordare che la prima legge che fece approvare Giani in Toscana la scorsa legi… - La7tv : #omnibus La candidata alla regione Puglia @AntoLari1986 spiega le ragioni della sua candidatura: 'Da 5 anni sono co… - La7tv : #omnibus @SusannaCeccardi (Lega), candidata alle prossime #regionali in #Toscana, commenta gli ultimi #sondaggi: 'S… - PulciniRemo : M5s, il tracollo nel sondaggio di Ferrari Nasi: 'A quanto sono oggi', elettori in fuga - - PulciniRemo : Quei sondaggi choc per il M5s: 'Così i pentastellati sono finiti' - -