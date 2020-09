Sondaggi politici elettorali oggi 3 settembre 2020: in calo la Lega, i partiti di governo superano il centrodestra (Di giovedì 3 settembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 3 settembre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Fino a qualche mese fa sarebbe stato quasi impensabile. Secondo l’ultimo Sondaggio di Demoskopea, infatti, la Lega registra un netto calo, toccando il minimo storico da un paio di anni a questa parte. Il partito di Matteo Salvini adesso avrebbe oltre il 10% di consensi in meno rispetto alle Europee del 2019. Un autentico tonfo, che fa felici il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Meloni si confermerebbe stabilmente in doppia cifra, riducendo il proprio gap dalla Lega. Proprio i partiti che sostengono l’attuale ... Leggi su tpi

