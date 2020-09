Sondaggi elettorali Ipsos Regionali Marche: centrodestra avanti (Di giovedì 3 settembre 2020) Il candidato presidente del centrodestra alla Regione Marche, Francesco Acquaroli, avrebbe 14 punti di vantaggio sullo sfidante del centrosinistra Maurizio Mangialardi. Se si votasse oggi, Acquaroli otterrebbe il 49% dei consensi mentre Mangialardi il 35,8%. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Ipsos per Il Corriere della Sera. Le Marche, insieme alla Puglia, sono una delle Regioni in cui Pd e M5S hanno tentato di trovare un accordo fino all’ultimo. L’ostilità dei pentastellati locali verso i dem ha però fatto naufragare qualsiasi possibilità di intesa. Dall’indagine emerge chiaramente quanto importanti sarebbero stati i voti dei Cinque Stelle per il candidato Pd. Secondo i Sondaggi elettorali ... Leggi su termometropolitico

