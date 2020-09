Somma Vesuviana, scavi a Villa Augustea: archeologi giapponesi al lavoro (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSomma Vesuviana (Na) – “E’ l’inizio di una nuova era per Somma Vesuviana. Puntiamo con chiarezza alla riqualificazione dell’intera area che ospita il sito archeologico della Villa Augustea. Si tratta di uno scavo archeologico importante sotto la guida dell’Università di Tokyo e la collaborazione del Suor Orsola Benincasa. Il fatto che oggi tutti insieme, il Servizio di Igiene Urbana del Comune, la Proloco, Libera, Legambiente abbiano iniziato un’attività di pulizia delle aree antistanti è la testimonianza che la memoria storica e la cultura sono fondamentali per in segnare alle nuove generazioni sia legalità che rispetto per il proprio territorio. Dunque una ... Leggi su anteprima24

MarcoPicardi : Somma Vesuviana riprendono gli scavi alla Villa Augustea con gli archeologi giapponesi - FOCUSITJP : RIPRENDONO A SOMMA VESUVIANA GLI SCAVI SUL SITO DELLA VILLA AUGUSTEA GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE TRA ARCHEOLOGI GIAP… - Notiziedi_it : Somma Vesuviana riprendono gli scavi alla Villa Augustea con gli archeologi giapponesi - bruerne : RT @rep_napoli: Somma Vesuviana riprendono gli scavi alla Villa Augustea con gli archeologi giapponesi [aggiornamento delle 18:38] https://… -