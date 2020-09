SNAI – Nations League: Italia-Bosnia da «1» fissoPer la qualificazione, testa a testa con l'Olanda (Di giovedì 3 settembre 2020) (Milano, 3 settembre 2020) - L'undicesima vittoria azzurra di fila vale solo 1,32, il «2» di Dzeko e compagni è a 9,75 – Caccia al primo posto: sugli orange si gioca a 2,20, l'Italia è quasi alla pari, a 2,25. Milano, 3 settembre 2020 – Il 2019 è stato l'anno delle dieci vittorie consecutive, che hanno aperto trionfalmente le porte dei prossimi Europei. Domani, a Firenze, la Nazionale di Mancini riparte con il primo impegno del 2020, che è anche il debutto nella seconda edizione della Nations League. Avversario la Bosnia, con Dzeko ma senza Pjanic. Per gli analisti di SNAI gli ospiti hanno ben poche chance: l'undicesima vittoria azzurra di fila vale appena 1,32, il pareggio si alza a 5,25, il «2» ... Leggi su liberoquotidiano

