Slovacchia: sicario omicidio Kuciak condannato a 25 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) BRATISLAVA, 3 SET - Il tribunale di Pezinok ha condannato oggi Tomas Szabo, l'assassino del giornalista slovacco Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnira, a 25 anni di reclusione. Marian ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Omicidio Jan Kuciak, giunta la sentenza del tribunale di Pezinok: condannato l’assassino Tomas Szabo, mentre sono state assolte due persone. Omicidio Jan Kucian e Martina Kusnira: oggi, giovedì 3 sett ...Delusione per le famiglie delle due vittime che abbandonano l'aula del tribunale durante la lettura della sentenza. In carcere restano in cinque Slovacchia: arrestati i presunti assassini del giornali ...