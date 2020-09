Slovacchia, omicidio del giornalista Kuciak: assolto il sospetto mandante (Di giovedì 3 settembre 2020) Il tribunale di Pezinok ha condannato a 25 anni di reclusione Tomas Szabo per avere preso parte all’omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova. La condanna di Szabo si aggiunge a quella, ad aprile, dell’ex soldato Miroslav Marcek, condannato – dopo avere confessato – a 23 anni di carcere per l’omicidio di Kuciak e della sua ragazza. Sono stati invece liberati Marian Kocner, il sospetto mandante dell’omicidio, e l’intermediario Alena Zsuzova. «Il crimine è stato commesso ma non ci sono prove che Marian Kocner e Alena Zsuzova siano i mandanti dell’omicidio», ha detto la giudice Ruzena Sabova, presidente della corte. «La ... Leggi su open.online

