Sky: sondaggio dell’Atalanta per Meret, ma la richiesta del Napoli è considerata troppo alta (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo quanto scrive Sky Sport, l’Atalanta avrebbe chiesto al Napoli Alex Meret. Il club bergamasco è alle prese con l’infortunio subito da Gollini nel finale dell’ultimo campionato e ora deve correre ai ripari. “Perso ormai Perin, sempre più vicino a ritornare al Genoa, i dirigenti nerazzurri hanno richiesto Alex Meret al Napoli. I primi contatti tra le parti sono stati però negativi, con la richiesta fatta dal club azzurro che è stata ritenuta troppo elevata dall’Atalanta“. L'articolo Sky: sondaggio dell’Atalanta per Meret, ma la richiesta del Napoli è considerata troppo alta ... Leggi su ilnapolista

SkySport : Manchester City, sondaggio per Bonucci ma il difensore resta alla Juve - napolista : Sky: sondaggio dell’Atalanta per Meret, ma la richiesta del Napoli è considerata troppo alta Il club bergamasco è a… - Fabius40884986 : @Piero_Farenti Io farei un sondaggio dei tuoi Vuoi che la roma Vinca il triplete o che arrivi settima E poi a fine… - zannazyu : RT @SkyTG24: Elezioni regionali, il sondaggio del Sole 24 Ore: 'Toscana in bilico. Zaia e Toti avanti' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Elezioni regionali, il sondaggio del Sole 24 Ore: 'Toscana in bilico. Zaia e Toti avanti' -

Ultime Notizie dalla rete : Sky sondaggio Elezioni regionali, il sondaggio del Sole 24 Ore: "Toscana in bilico. Zaia e Toti avanti" Sky Tg24 Calciomercato, nuova pretendente in Serie A per Borja Valero

Per Borja Valero, dopo l’addio all’Inter, ci sono sondaggio da parte di club di Serie A: l’ultimo in ordine di tempo è il Verona Borja Valero alla ricerca di una squadra. Dopo aver terminato la sua av ...

Hellas Verona, preso Tameze. Sondaggio per Borja Valero

L’Hellas Verona ha definito l’accordo con il Nizza per il trasferimento di Adrien Tameze, reduce da una sfortunata parentesi all’Atalanta nel corso della passata stagione. Come riportato da Sky Sport, ...

Per Borja Valero, dopo l’addio all’Inter, ci sono sondaggio da parte di club di Serie A: l’ultimo in ordine di tempo è il Verona Borja Valero alla ricerca di una squadra. Dopo aver terminato la sua av ...L’Hellas Verona ha definito l’accordo con il Nizza per il trasferimento di Adrien Tameze, reduce da una sfortunata parentesi all’Atalanta nel corso della passata stagione. Come riportato da Sky Sport, ...