Sky, Marchetti: "Giorni decisivi per Koulibaly e Under! Milik? Il Napoli non fa sconti" (Di giovedì 3 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky: "Koulibaly? Il bivio riguarda non solo il mercato del Napoli ma la carriera del calciato ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sky, Marchetti: 'Giorni decisivi per Koulibaly e Under! Milik? Il Napoli non fa sconti' - tuttonapoli : Sky, Marchetti: 'Con l'addio di Koulibaly il Napoli può piazzare tre colpi' - diegodragoni85 : (Sky) Marchetti: “la trattativa Vidal, non è una trattativa che CORRE DEI PERICOLI” ?????? - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: #SUAREZ? Edizione delle 19 di Sky Calciomercato con Marchetti e DiMarzio: 30 minuti a parlare di Tonali Diaz Vidal Kolar… - IgpPioli : Inter, inserimento per Suarez e tentativo di sorpasso sulla Juventus. Suning non paga più gli schiavi minorenni del… -