Sky: calciomercato Napoli, Sokratis o Senesi per sostituire Koulibaly (Di giovedì 3 settembre 2020) Focus di Sky Sport sul mercato del Napoli che entra nel vivo. Dopo l’acquisto di Osimhen gli azzurri hanno preferito aspettare di vendere per tornare a colpire sul mercato per la prossima stagione. Adesso che Allan ha lasciato il club, si attende solo l’eventuale cessione di Kalidou Koulibaly che potrebbe lasciare l’Italia per raggiungere Guardiola al Manchester City. A quel punto la società del presidente De Laurentiis dovrebbe sostituirlo con uno tra il greco Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal (32 anni, con un passato in Italia tra Genoa e Milan) e l’argentino Marcos Senesi, 23enne del Feyenoord. Dopo aver risolto la priorità in difesa il Napoli potrebbe utilizzare il tesoretto arrivato dalla vendita di Koulibaly per ... Leggi su ilnapolista

Luca MArchetti, giornalista di Sky, nel suo editoriale per TMW ha parlato - tra l'altro - del mercato del Napoli: "[...] Resta al momento bloccata la trattativa per arrivare a Edin Dzeko, perché ancor ...

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo economico con il Pistolero, ma il centravanti deve ancora accordarsi con il Barcellona per la buonuscita. Ecco perché ...

