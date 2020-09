Sirius e Valentina Autiero sono usciti insieme in esterna? Ecco cosa ha detto la dama (Di giovedì 3 settembre 2020) Valentina Autiero e Sirius hanno ballato insieme a Uomini e Donne, sono anche usciti in esterna? Una nuova edizione di Uomini e Donne sta per tornare in onda, il famoso e storico programma è condotto da Maria De Filippi su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.45. Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere il fatto che Valentina Autiero potrebbe essere uscita con Sirius, vero nome Nicola Vivarelli. La dama ha messo gli occhi sul giovane ragazzo sin da quando è approdato in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani. Più volte prima della pausa estiva gli aveva manifestato il suo interesse, lui però non voleva vedere o sentire altre donne oltre ... Leggi su nonsolo.tv

zazoomblog : Uomini e Donne Sirius è davvero uscito con Valentina? Risponde la dama - #Uomini #Donne #Sirius #davvero - zazoomblog : Uomini e Donne Sirius è davvero uscito con Valentina? Risponde la dama - #Uomini #Donne #Sirius #davvero - GossipItalia3 : Uomini e Donne, Sirius è davvero uscito con Valentina? Risponde la dama #gossipitalianews - LaMammaN1 : - Notiziedi_it : Sirius esce in esterna con Valentina? Ecco cosa sarebbe accaduto -