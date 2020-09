“Silvio Berlusconi sgrida i figli Barbara e Luigi: troppe leggerezze questa estate in Sardegna ed è arrivato il ‘covid'” (Di giovedì 3 settembre 2020) Troppi contatti con l’esterno senza le dovute precauzioni. troppe leggerezze che hanno fatto entrare il Covid nelle stanze di Villa Certosa, trasformandola in un focolaio. Per questo Silvio Berlusconi avrebbe rimproverato in un primo momento i figli che, prima di lui, si sono contagiati durante la vacanza in Sardegna. A rivelarlo è Repubblica che cita fonti interne a Forza Italia, secondo cui nel mirino dell’ex premier sarebbero finiti alcuni comportamenti dei figli – in particolare Barbara e Luigi – che avrebbero esposto loro stessi e tutta la famiglia al rischio di contrarre il coronavirus, come poi è effettivamente avvenuto. Inizialmente però, tutti avevano puntato il dito ... Leggi su ilfattoquotidiano

