Silvio Berlusconi e gli altri: la lunga lista di politici trovati positivi al Coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre)Eventi pubblici. Incontri istituzionali, conferenze, viaggi, foto di rito. L’agenda di un politico è una di quelle più a rischio contagio da Coronavirus. E infatti dall’inizio della pandemia sono tanti i governatori o i leader di Stato che sono stati infettati. Ci sono gli scettici, come Boris Johnson o Jair Bolsonaro, ma anche quelli che hanno dimostrato, almeno in pubblico, di usare tutte le misure necessarie per evitare il contagio. Silvio Berlusconi e il “focolaio di Villa Certosa” ANSA/LUIGI SALSINI Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi è l’ultimo della lista. Fra poche settimane l’ex premier italiano compirà 83 anni ... Leggi su open.online

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - fanpage : Silvio rassicura tutti: 'Sto bene e continuerò a lavorare alla campagna elettorale - LuigiAssecasa : RT @petergomezblog: Marta #Fascina, anche la fidanzata di Silvio #Berlusconi è positiva al Covid. La deputata era in #Sardegna con lui http… -