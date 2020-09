Silvio Berlusconi come ha preso il coronavirus? La risposta del fratello Paolo (Di giovedì 3 settembre 2020) La notizia della positività di Silvio Berlusconi al coronavirus è stata la più letta delle ultime ore. Il leader di Forza Italia, che ha sempre cercato di preservare la sua salute nel periodo di diffusione del contagio restando in isolamento a casa della figlia Marina sulla Costa Azzurra, non ha rinunciato alle vacanze in Sardegna e pare che sia proprio lì che lui e i suoi figli Luigi e Barbara hanno contratto il virus. In molti hanno immaginato che a trasmetterglielo sia stato l'amico Flavio Briatore, con cui si è visto ad agosto e ha posato per delle foto rigorosamente senza indossare mascherina e restando a molto meno di un metro di distanza. In realtà la famiglia Berlusconi non ha idea di come abbia contratto il virus. ... Leggi su blogo

