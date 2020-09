Sicilia, migranti: le promese di Conte a Musumeci e a Martello, entro venedrì si vuotano gli hotspot (Di giovedì 3 settembre 2020) Confidiamo di rafforzare il programma dei rimpatri utilizzando anche sistemi più flessibili, inclusi trasporti marittimi. Rafforziamo il pattugliamento delle acque internazionali, intensificando le unità navali dell'operazione Pelagie, ha promesso il premier Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia migranti Migranti, il piano del governo per Lampedusa: mutui agevolati e tasse congelate La Repubblica Sicilia, migranti. Musumeci: “Nell’hotspot di Lampedusa condizioni disumane”

“Ecco le condizioni dell’hotspot di Lampedusa accertate dalla nostra task force. Semplicemente disumane”. Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello MUSUMECI, sulla sua pagina Facebook, po ...

Migranti: Musumeci, 'Lampedusa non ce la fa più, silenzio da Roma'

Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - "Nella notte l’ennesimo sbarco di 450 uomini a Lampedusa, accompagnato dalla consueta indifferenza: nessuno al largo ha visto nulla! Avevamo chiesto a Roma di recuperare ...

