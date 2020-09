Si dice avvocata o avvocato? Il termine giusto per una donna (Di giovedì 3 settembre 2020) I femminili professionali? Sono perfettamente corretti in lingua italiana. “L’unica differenza tra maestra e avvocata, è che al primo termine il nostro orecchio è abituato mentre al secondo no. La mancata presenza nell’uso è dovuta semplicemente all’assenza delle donne in determinati ruoli”. Così Vera Gheno, sociolinguista e docente presso l’Università di Firenze, in un’intervista al quotidiano Il Dubbio risponde a un lettore che chiede di abbandonare l’uso del termine avvocata perché lo ritiene scorretto. Già in latino si diceva “ministra”… Non è vero, invece. “Basterebbe consultare un dizionario aggiornato negli ultimi dieci anni… in italiano si ... Leggi su velvetgossip

serenel14278447 : RT @Adnkronos: 'In italiano si dice #avvocata, nessun dubbio' - guscabin : Interessante chiarimento: - gracco63 : RT @Adnkronos: 'In italiano si dice #avvocata, nessun dubbio' - Adnkronos : 'In italiano si dice #avvocata, nessun dubbio' - morzentistefano : Un lettore ci scrive e ci chiede di abbandonare l’uso del termine avvocata perché lo ritiene scorretto. Ecco la sua… -

Ultime Notizie dalla rete : dice avvocata Si dice avvocato o avvocata? Ecco la soluzione La Legge per Tutti L'Accademia della Crusca lo ribadisce: "Avvocata, sindaca, ministra è correttissimo in italiano"

"Dal punto di vista linguistico, dire e scrivere 'avvocata', come del resto 'sindaca' o 'ministra' o 'prefetta', è correttissimo. Ma siano le donne a decidere come chiamarsi". La palla passa così "dal ...

Serianni (Crusca): “Avvocata corretto ma decidano le donne”

Roma, 3 set. di Enzo Bonaiuto”Dal punto di vista linguistico, dire e scrivere ‘avvocata’, come del resto ‘sindaca’ o ‘ministra’ o ‘prefetta’, è correttissimo. Ma siano le donne a decidere come chiamar ...

"Dal punto di vista linguistico, dire e scrivere 'avvocata', come del resto 'sindaca' o 'ministra' o 'prefetta', è correttissimo. Ma siano le donne a decidere come chiamarsi". La palla passa così "dal ...Roma, 3 set. di Enzo Bonaiuto”Dal punto di vista linguistico, dire e scrivere ‘avvocata’, come del resto ‘sindaca’ o ‘ministra’ o ‘prefetta’, è correttissimo. Ma siano le donne a decidere come chiamar ...