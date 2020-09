“Sesso? Meglio usare la mascherina, evitate i baci”. I casti consigli della Sanità canadese (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – L’ansia da contagio entra anche in camera da letto. La direttrice della Sanità canadese Theresa Tam ha infatti invitato i suoi connazionali a fare sesso indossando una mascherina: «Il sesso ai tempi del Covid-19 può essere complicato, specialmente per coloro che non hanno un partner con cui convivono o il cui partner è a rischio coronavirus», ha spiegato. In sostanza, Meglio il fai da te. «L’attività sessuale a minor rischio è quella che coinvolge solo voi stessi», ha aggiunto, premurandosi poi di bastonare anche le speranze di chi fa sesso fuori dalla convivenza, che «dovrebbe evitare i baci e il contatto faccia a faccia, e considerare l’uso di una mascherina». Il Covid ha reso gli scienziati ... Leggi su ilprimatonazionale

