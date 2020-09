Serie A, ecco anticipi e posticipi delle prime quattro giornate (Di giovedì 3 settembre 2020) La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato ufficialmente gli anticipi e i posticipi dei primi quattro turni del prossimo campionato. Per quanto concerne la prima giornata, in virtù delle richieste di Inter, Atalanta e Spezia, nel week end sei squadre non giocheranno: dunque Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia si giocheranno mercoledì 30 settembre, con orario ancora da definire. 19/09/2020 Sabato 18.00 Fiorentina-Torino Sky 19/09/2020 Sabato 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN 20/09/2020 Domenica 12.30 Parma-Napoli DAZN 20/09/2020 Domenica 15.00 Genoa-Crotone DAZN 20/09/2020 Domenica 18.00 Sassuolo-Cagliari Sky 20/09/2020 Domenica 20.45 Juventus-Sampdoria Sky 21/09/2020 Lunedì ... Leggi su alfredopedulla

