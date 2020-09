Serie A, derby col Milan di sabato alle 18, Benevento-Inter il 30 settembre: date, orario e diretta TV (Di giovedì 3 settembre 2020) Ecco le date e gli orari delle prime quattro giornate dell’Inter in Serie A Attraverso una nota pubblicato sul sito la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi con conseguente diretta TV delle prime quattro giornate di Serie A. L’Inter esordirà in casa con la Fiorentina alla seconda giornata. Inter-Fiorentina, sabato 26 settembre ore 20:45 DAZN Benevento-Inter, mercoledì 30 settembre SKY (orario da definire) Lazio-Inter, domenica 4 ottobre ore 15:00 DAZN Inter-Milan sabato 17 ottobre ore 18:00 SKY L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine

