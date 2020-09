Serie A 2020/2021: anticipi e posticipi delle prime quattro giornate (Di giovedì 3 settembre 2020) La Lega Serie A, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto gli anticipi e i posticipi delle prime quattro giornate del campionato di Serie A 2020/2021: Calendario Serie A 2020/2021 1a GIORNATA ANDATA 19/09/2020 Sabato ore 18 FIORENTINA-TORINO(SKY) 19/09/2020 Sabato ore 20.45 HELLAS VERONA-ROMA(DAZN) 20/09/2020 Domenica ore 12.30 PARMA-NAPOLI(DAZN) 20/09/2020 DOMENICA ore 15 GENOA-CROTONE(DAZN) 20/09/2020 Domenica ore 18 SASSUOLO-CAGLIARI( SKY) 20/09/2020 Domenica ore 20.45 JUVENTUS-SAMPDORIA (SKY) 21/09/2020 Lunedi ... Leggi su sport.periodicodaily

