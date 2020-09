Serata danzante nonostante il Covid, chiuso hotel (Di giovedì 3 settembre 2020) Non hanno rispettato il divieto di ballare imposto dalle norme anti-Covid per questo un hotel della Valle di Lanzo è stato chiuso dalla Guardia di finanza e il suo titolare è stato sanzionato. A far scoprire la Serata danzante sono state le numerose auto in sosta nel parcheggio della struttura. E di fronte alle Fiamme Gialle il titolare ha dichiarato che si trattava di una festa privata per un compleanno, ma la versione non ha convinto e si è verificato che la Serata danzante era aperta al pubblico. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

